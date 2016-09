USA: Fast-Casual-Kette Così im Insolvenzverfahren

“Das war ein schwerer Schritt, aber notwendig, um unseren Zahlungsschwierigkeiten zu begegnen", erklärte Patrick Bennett, Cosìs Interim-CEO Così. “Wir glauben, dass dieser Prozess dabei helfen wird, das Unternehmen aus seiner Schieflage zu retten - sprich: die Schulden zu reduzieren, die Operative zu verbessern und die Marke so zu stabilisieren.”Das in Boston beheimatete Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit einem seiner Schuldner, AB Opportunity Fund LLC, AB Value Partners, und der Investment-Firma Milfam II LLP, einem großen Anteilseigner an Così, getroffen, die Kette aus der Insolvenz zu holen.Dafür sollen sie sich an einem Bieterwettbewerb beteiligen und für ein möglichst hohes Gebot sorgen. Welche Summe das Konsortium bereit ist zu investieren, ist nicht bekann. Così verfügt über eine Marktkapitalisierung von 7,75 Mio. US-Dollar.Um den Geschäftsbetrieb während des Insolvenzverfahrens aufrecht zu erhalten, bekam Così bereits eine Finanzspritze von 4 Mio. Dollar. Dennoch mussten 29 der 74 Eigenregie-Betriebe geschlossen werden. Die 31 von Franchisenehmern betriebenen Units sind von der Insolvenz nicht betroffen.Mit seinem Angebot aus frisch-gesunden Sandwiches und Suppen zählte Così einst zu den Stars im amerikanischen Fast-Casual-Segment. In den vergangenen Jahren liefen die Geschäfte jedoch schleppend, in den letzten drei Jahren liefen Verluste von 15,5 Mio., 15,8 Mio. und 11,5 Mio. Dollar auf. Erst kürzlichz musste CEO R.J. Dourney seinen Platz räumen, nachdem er es nicht geschafft hatte, das Ruder herumzureißen.Mit seinen Problemen steht Così im US-Markt nicht alleine da: Seit letztem November meldeten zahlreiche bekannte Marken, darunter Fox & Hound, Logan’s Roadhouse, Zio’s Italian Kitchen, Black-eyed Pea, Johnny Carino’s und Quaker Steak & Lube, Insolvenz an.29.09.2016, BS - Redaktion food-service

