Berlin: Neuer Vodafone Flagship-Store setzt auf Gastronomie

In Berlin-Mitte wird Vodafone in Zukunft mit einem modernen Kundenshop präsent sein. Nach dem bevorstehenden Refurbishment des Komplexes zieht der Flagship-Store im Herbst 2017 in den Leipziger Platz 14, mit einer Gesamtfläche von über 1.800 qm.

Der innovative Store zieht sich über zwei Etagen und bietet Kunden einen einzigartigen Mix aus Gastronomie und Servicedienstleistungen. Betrieben wird der Gastronomie-Bereich vom italienischen Full-Service-Restaurant-Systemkonzept 'Mama', mit einer Kombination aus Bar und Restaurant im EG und 1. OG

Der Projektentwickler und Investor des Gebäudes am Leipziger Platz 14 ist die HGHI Holding GmbH, die bereits das Projekt LP12 Mall of Berlin realisiert hat. Die Vodafone GmbH als internationales Kommunikationsunternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten und Dienstleistungen.

29.09.2016, AL - Redaktion food-service / gv-praxis

