McDonaldâ€™s Deutschland: Snappen wie die 'Stars of America'

McDonald’s Deutschland: Snappen wie die 'Stars of America'

Vom 29.09. bis 16.11. können Gäste auf allen Getränkebechern der Größen 0,4l und 0,5l einen Snapcode scannen, der sie dann auf den Snapchat-Account von McDonald’s Deutschland führt. Bespielt und moderiert wird der Kanal von den Social Media Stars von BullshitTV, die dabei ihre eigene reichweitenstarke Snap-Community nutzen, und dem Redaktionsteam von McDonald’s Deutschland.Zur 'Stars of America'-Promotion holt McDonald’s den amerikanischen 'Way of Taste' nach Deutschland und in seine Restaurants. Unter 'McDonald’s Deutschland' gewährt das Unternehmen erstmalig auf Snapchat exklusive und unterhaltsame Einblicke rund um die Produkte der Promotion. In einer Snapchat-Story wird etwa im Stil einer Stop-Motion-Animation der Steakhouse Beef Classic gezeigt, der sich mithilfe einzelner Bilder langsam aufbaut. In einer weiteren Geschichte snapt Bullshit TV ein kurzes Unboxing-Video vom neuen Big Ceasar Chicken. Zudem wird über Call-to-Actions das Snapchat-Publikum aufgerufen, eigenen Content zu generieren oder bei Preisfragen mitzuraten. Neben kleineren Gimmicks werden unter den Snapchattern thematisch passende Preise wie zum Beispiel eine mehrtägige USA-Reise in Kooperation mit Coca-Cola verlost.Snapchat bietet McDonald’s Deutschland noch mehr Möglichkeiten im digitalen Kommunikationsmix. „Unter den Millennials ist der Instant-Messaging-Dienst längst eine der beliebtesten Social-Media-Apps. Durch die Aktion möchten wir auch das Reichweitenpotenzial des Kanals austesten“, so Nicolas von Sobbe, Director Digital bei McDonald’s Deutschland. Das Konzept für die Snapchat Aktivierung lieferte Leos Thjnk Tank, Marketing Lead-Agentur von McDonald’s Deutschland, Influencer-Booking und Betreuung lag bei FUSE.28.09.2016, DD - Redaktion food-service

