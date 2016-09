Pentagast: Neue Zentrale eröffnet

Auf einem 3.000 qm Grundstück nahe der A7 steht ab sofort ein modernes Verwaltungsgebäude mit Schulungs- und Tagungsräumen zur Verfügung. Allein die Büroflächen nehmen 1.000 qm in Anspruch. In der neuen Deutschlandzentrale der Genossenschaft (24 Mitgliedsunternehmen an 39 Standorten) arbeitet seit Juni ein 30-köpfpiges Team unter der Leitung von Hildegard Flügel und Winfried Menke. Vor über 150 Gästen bedankten sich beide Vorstände auf einer feierlichen Eröffnungsparty bei dem Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Fuchs für den wichtigen Support und Meilenstein für neues Wachstum. www.pentagast.de 27.09.2016, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis