Time-Out-Markets: Verhandlungen für London und Porto

Die angekündigte Expansion des Food-Markt-Konzepts der Time Out Group geht nach Aussage des Unternehmens voran. Man sei insbesondere für London und Porto in einem 'fortgeschrittenen Gesprächsstadium'. Ebenso führe man konkrete Verhandlungen für Standorte in New York und Miami.

1968 als Stadtmagazin in London gegründet, hat sich Time Out zu einer international agierenden Multimedia-Marke entwickelt, die Restaurant-, Ausgeh- und Shopping-Tipps für über 100 Städten in der ganzen Welt veröffentlicht. Im Juni 2016 vollzog man den Börsengang. Fest im Visier dabei - der Roll-out des Food-Markt-Konzeptes, welches in Lissabon in 2014 gestartet war.

„We opened an exciting new chapter for Time out Group when we became a listed company in June and presented an ambitious growth strategy for this iconic brand (…). I’m also very pleased with the excellent results for Time out Market Lisbon. It has been a successful and profitable proof ot the format and we can’t wait to roll it out to other cities (…)”, so Julio Bruno, Chief Executive der Time Out Group.

Der dortige Mercado da Ribeira vereint in einer rund 7.000 qm großen Markthalle, die beliebtesten Gastro-Marken der Stadt. Den Besucher erwartet eine einzigartige Mischung aus Restaurants (24), Bars (8), Food-Läden und kulturellen Events. Die Food-Verkäufer bieten vor allem regionale Produkte an. Mit einer wöchentlichen Besucheranzahl von 35.000 bis 60.000, zählt der Mercado da Ribeira zu den wichtigstens Shopping-Destinationen der portugiesischen Hauptstadt.

www.timeoutmarket.com/en

27.09.2016, AL - Redaktion food-service