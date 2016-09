Bremen: Aktion - Boxenstart für Abc-Schützen

Schüler und Schülerinnen konnten die Boxen selber packen

Für das Projekt zogen viele Engagierte an einem Strang: Unternehmen und Institutionen aus der Privatwirtschaft gaben Geld, kleine und große Betriebe aus dem Ökolandbau spendeten vollwertige Lebensmittel. Viele ehrenamtliche Helfer packten die Schulkisten im Naturkostkontor, der „Logistikzentrale“ der Aktion. Spediteure sorgten unentgeltlich dafür, dass die Spenden zum morgendlichen Schulbeginn an allen Grundschulen ankamen.Ihre Frühstücksdose konnten sich die Grundschüler selbst am Buffet im Klassenverband mit den gesunden Bio-Lebensmitteln füllen. Die gelbe Bio-Brotbox soll jedes Kind während seiner Schulzeit begleiten und morgens zu Hause mit einem ausgewogenen Frühstück bepackt werden, so der Wunsch der Initiatoren.Organisiert und koordiniert wurde die Aktion von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Bremen in Kooperation mit dem Verein Sozialökologie e. V., Biostadt Bremen und dem Naturkostkontor Bremen. Schirmherrin der Aktion ist Dr. Claudia Bogedan, Bremer Senatorin für Kinder und Bildung.Bsa26.09.2016

