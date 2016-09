15. Nationaler Azubi-Award: Johanna Schreiner von Lâ€™Osteria beste Nachwuchs-Systemerin Deutschlands

15. Nationaler Azubi-Award: Johanna Schreiner von L’Osteria beste Nachwuchs-Systemerin Deutschlands

Silber ging an Philipp John von DINEA, Bronze an Robin Barning von Block House. „Junge Menschen, die ein ganzes Wochenende lang mit Leidenschaft und dieser riesigen Portion Ehrgeiz wetteifern, sind eine wunderbare Werbung fĂĽr die Ausbildung in der Systemgastronomie“, freut sich Thomas Hirschberger, Vorsitzender der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA Bundesverband. „Zudem sind diese professionellen Leistungen zusätzlicher Ansporn fĂĽr die Ausbildungsunternehmen, noch stärker in die Qualität zu investieren.“Die besten zehn Auszubildenden auf einen Blick:1. Johanna Schreiner, L’Osteria2. Philipp John, DINEA3. Robin Barning, Block House4. Judith Willemsen, Stockheim5. Bianca Kunde, ALEX6. Tim Eckert, Stockheim7. Johanna Ehlert, Burger King (punktgleiche 7.)7. Julia Schmidt, Maredo (punktgleiche 7.)9. Lars Schamber, LSG Sky Chefs10. Johana Zais Villamarin, IKEADie heutige Siegerehrung fand im Rahmen des 26. Forum Systemgastronomie vor ĂĽber 400 Machern und Entscheidern aus Gastronomie, Hotellerie und Zulieferindustrie statt. Der Award besteht seit 2002, veranstaltet wird er einmal jährlich von der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA. Juryvorsitzende war in diesem Jahr erstmals Uschi Bruck von Block House. Premiere war auch der Ort – nachdem der Preis 14 Mal in NRW verliehen wurde, war es dieses Jahr zum ersten Mal Berlin nahe des Kanzleramtes.Gewetteifert um die Preise wurde bereits am vergangenen Wochenende (24./25.9.), als die Auszubildenden dieses gastronomisch-kaufmännischen Berufs im OSZ Gastgewerbe in Berlin-WeiĂźensee ihr Gelerntes unter Wettbewerbsbedingungen unter Beweis zu stellen hatten. In der theoretischen PrĂĽfung ging es um vielfältige Fragen rund um Systemorganisation, Marketing, Controlling und Personalwirtschaft. FĂĽr ein fiktives 'CafĂ© Central' waren konzeptionell Sortimentsvertiefungen und Verpackungslösungen zu entwickeln und zu präsentieren. Kulinarisch ging es um Salate, glutenfreies Brot und Coffee to go. Auch praktisches Können mussten die Teilnehmer unter Beweis stellen – in der Warenerkennung sowie in Herstellung und Verkauf von Bruschetta. Das Wettbewerbs-Catering kam das gesamte Wochenende lang von SchĂĽlern einer Integrierten Ausbildungsklasse. Die Foto- und Videodokumentation des Awards ĂĽbernahm in diesem Jahr ein 15-jähriger SchĂĽler aus Berlin. Sein Award-Video wird der DEHOGA Bundesverband in den kommenden Tagen in den sozialen Netzwerken präsentieren.Die Preise waren dieses Jahr noch etwas attraktiver als in den Vorjahren. Selbst die 'Trostpreise', die jeder der 38 Teilnehmer erhielt, konnten sich sehen lassen. Hauptpreis fĂĽr die Siegerin ist eine Weiterbildung zum Fachwirt im Gastgewerbe beim IST-Studieninstitut. Block House sponsort eine Hamburg-Reise, inklusive Ăśbernachtung im 5-Stene-Hotel und VIP-Stadion-Besuch beim HSV. Hallo Pizza sponsort einen hochwertigen FullHD-TV. Neben Urkunden und Medaillen erhalten die Teilnehmer Weiterbildungsgutscheine, Fachliteratur und Sachpreise im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.Zuvor waren ĂĽber 400 hochkarätige Branchenvertreter dem dichten Programm, das ohne Pause zwischen FrĂĽhstĂĽck und Mittagessen gepackt war, gefolgt. Die Variete-Stimmung der Location trug zu einer lockeren, gemĂĽtlichen Atmosphäre bei, wenn es auch dem ein oder anderen etwas zu kuschelig warm wurde.Zum ersten Mal fĂĽhrte TV-Moderator Markus Brock durch das Programm und interviewte zu Beginn die DEHOGA-HauptgeschäftsfĂĽhrerin Ingrid Hartges und den Verbandspräsidenten Ernst Fischer, der noch am Vortag in seinem Landhotel Hirsch 150 Essen serviert habe, wie er schmunzelnd berichtet. FĂĽr Fischer war es das letzte Forum Systemgastronomie als Präsident. Diese Rolle hatte er seit 2001 inne.FĂĽr hohe Aufmerksamkeit sorgte der Vortrag von Christoph Keese vom Axel Springer Verlag, der ĂĽber die disruptiven Veränderungen in Folge der Digitalisierung sprach. Sein Fazit: Der Mut zu scheinbar verrĂĽckten Entscheidungen ist manchmal die einzige Rettung fĂĽr Unternehmen in der Disruption. Und vor disruptiven Veränderungen sind die Gastronomen keineswegs gefeit – er empfiehlt nachdrĂĽcklich eine „technologische Wachheit ĂĽber den eigenen Tellerrand hinaus“ und „sich mit Kannibalen, die einem das Geschäft wegfressen wollen, zusammenzutun“, so wie Axel Springer das gemacht habe.Die darauf folgenden Jung-Unternehmen gaben eine Idee von disruptiven Veränderungen in der Gastronomie, als etwa Florian Gottschaller von der Spendit AG ĂĽber Lunchit erzählte. Mit dieser App können Mitarbeiter zu Mittag essen, wo sie wollen und das unkompliziert vom Arbeitgeber bezuschusst bekommen. Schöne Idee zur Mitarbeiterbindung – und fĂĽr Gastronomen zur Ankurbelung des Mittagsgeschäfts. Auch Dennis Ortmann von Lunchio liegt die Mittagspause am Herzen. Ist sie nicht immer zu kurz? Durch die Lunchio-App kann das Essen vorher ausgewählt, die Kollegen eingeladen und auch gleich bezahlt werden. ÂJeanette Milio von Jeanettes Edelweiss gab einen launigen Bericht ĂĽber ihre Gehversuche als Quereinsteigerin. Ihr Tagesgeschäft ist eigentlich das Produzieren von Kino- und Fernsehfilmen in Los Angeles, was sie aber gut auf das Gastronomiegeschäft ĂĽbertragen konnte. Ihre Learnings aus dem nun 1,5 Jahre alten Jeanettes Edelweiss in L.A.: Dare to be different, be on local TV and Radio shows, ensure a strong online presence and value happy customers.Den Abschluss der Vorträge bildete Wolfgang Kubicki von der FDP. Er sprach sich fĂĽr mehr Flexibilität aus, u.a. bei den Arbeitszeitregelungen, um die Herausforderungen der Wirtschaft zu meistern.Einen noch etwas ausfĂĽhrlicheren Bericht mit Fotos können Sie in der nächsten Ausgabe der food service lesen.26.09.2016, DD - Redaktion food-service

