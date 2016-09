Erfurt: Olympiade der Köche

Zum Einsatz kommen unter anderem 9.360 Besteckteile, 10.000 Teile Porzellangeschirr und rund 12.900 Servietten. Verkocht werden rund 20.000 Eier, 1.000 Kilogramm Fleisch, 1.200 Kilogramm Fisch, 700 Kilogramm Kartoffeln und 4.600 Kilogramm Gemüse. Die Messe Erfurt rechnet in diesem Jahr mit rund 25.000 Besuchern – die größte IKA/Olympiade der Köche, die in Erfurt bisher ausgerichtet wurde.Schon Ende Mai hatte die Messe mit über 2.100 verkauften Menütickets die Vorverkaufszahlen von 2012 überschritten. Viele Teams waren vom Start weg ausverkauft, darunter auch die Menüs der deutschen National- und Jugendnationalmannschaft. Einen Tag vor Beginn der Wettkampftage werden die Teams offiziell in der Festhalle der Messe Erfurt begrüßt.Bsa26.09.2016

