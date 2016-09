Küppersbusch: Azubis engagieren sich am Social Day

Das Gelsenkirchener Traditions-unternehmen Küppersbusch hat zum Social Day 2016 seine Auszubildenden für einen Tag freigestellt, um gemein-nützige Arbeit für Einrichtungen der Stadt zu leisten.

„Die Welt wird sich dadurch nicht ändern, aber es ist ein Anfang“, resümiert Küppersbusch-Geschäftsführer Marc-Oliver Schneider. Alicja Gärtner und Marvin Rosch absolvieren bei Küppersbusch ihre Ausbildungen zur Mechatronikerin und zum Konstruktions-mechaniker. Am Social Day haben sie die bekannten Pfade verlassen und in einer städtischen Kindertageseinrichtung Möbel und Zäune gestrichen. „Wir freuen uns da total drüber, weil wir die Arbeiten seit Monaten selber machen wollten“, sagt Linda Sußmann, stellvertretende Leiterin der Kindertageseinrichtung.



Insgesamt 35 Auszubildende haben innerhalb von sechs Stunden in zwölf Gelsenkirchener Einrichtungen karitative Dienste geleistet. Das Projekt ist Teil der Industrie-Akzeptanz-Offensive der IHK Nord Westfalen und des ehrenamtlichen Gremiums Industrieausschuss. „Mitarbeiter, die über den Tellerrand hinausblicken und Engagement zeigen, sind wichtig. Unsere Auszubildenden von heute sind schließlich die Zukunft von morgen“, so Ruth Werner, Personalabteilung Küppersbusch Großküchentechnik, die die Auszubildenden am Social Day begleitet hat.



26.09.2016, SI - Redaktion food-service / gv-praxis

