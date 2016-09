Kofler & Kompanie: KP Kofler übernimmt GF-Vorsitz in Deutschland

„Der Cateringmarkt in Deutschland erlebt derzeit große Veränderungen: Viele junge und kreative Cateringunternehmen strömen auf den Markt, digitale Plattformen nehmen zu, die Kundenwünsche verändern sich. Als führendes Cateringunternehmen in Deutschland wollen wir diesen Prozess aktiv mitgestalten - mit digitalen Ansätzen, neuen Food-Konzepten - und somit erweiterte Angebote in unser Dienstleistungsportfolio implementieren“, betont KP Kofler.Mit der neuen Führungsposition bringt KP Kofler zugleich Innovation und Digitalisierung als neuen Themenschwerpunkt in die Geschäftsführung mit ein. Darüber hinaus sind die Bereiche Strategie, Marketing & PR sowie Personalwesen bei ihm angesiedelt.Außerdem hat KP Kofler den Lead für Kofler & Kompanie UK sowie für das angestrebte Projekt der FIFA WM in Russland. Einhergehend mit den aktuellen Veränderungen werden seine operativen Aufgaben für die Auslandstöchter von Martin Osbeck, COO der K&K Group, übernommen.Die weiteren Mitglieder der Geschäftsführung in Deutschland sind wie bisher Oliver Wendel, der das operative Geschäft der deutschen Gesellschaft sowie den Vertrieb verantwortet, sowie Olaf Seidel in seiner Doppelfunktion als CFO der K&K Group und Geschäftsführer in Deutschland, verantwortlich für die Bereiche Finance, Controlling & IT.Die Kofler & Kompanie Gruppe ist mit Standorten in den sechs größten deutschen Städten sowie in London, Moskau, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Shanghai und Doha vertreten und bietet komplette Lösungen im Bereich Event Catering, Gastronomie, Sports Hospitality und Legacy Business.Nach dem Großprojekt der FIFA WM 2014 ist das Unternehmen mit Gourmet Sports Hospitality in Brasilien präsent und war 2016 auch Teil der Hospitality rund um die Olympischen Spiele. Darüber hinaus ist Gourmet Sports Hospitality als exklusiver Catering-Partner in zwei Stadien (Allianz Parque in São Paulo, Mineirão Stadion in Belo Horizonte) sowie im Teatro Santander in São Paulo tätig. In China ist Kofler & Kompanie Asia seit dem Frühjahr 2016 höchst erfolgreich als exklusiver Catering-Partner in der Mercedes Benz Arena Shanghai aktiv. In Großbritannien wird derzeit an einer Erweiterung des Angebots gearbeitet.21.09.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

