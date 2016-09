McDonaldâ€™s: 12-stÃ¼ndiges Social-Media- und Live-Event

McDonald’s: 12-stündiges Social-Media- und Live-Event

McDonald’s geht mit dem eigenen TV-Format ‘Big Mac TV‘ online und nutzt dafür neben anderen Social Media Kanälen Facebook live. Das 12-stündige Live-Programm soll unterhaltsame Einblicke aus der McDonald’s Welt bieten.Das Unternehmen nimmt zu zahlreichen Fragen, Mythen und Gerüchten Stellung und gibt Auskunft zu Dingen, die Zuschauer und Gäste schon immer wissen wollten. Es gibt unter anderem Talkrunden, prominente Gäste und Challenges.Live-Schaltungen in die Küche ermöglichen den Usern den sonst oft verborgenen Blick in die McDonald’s Küche. Dort sehen sie auch, worauf es bei der Zubereitung ankommt und was es beim Zusammenstellen des Big Macs oder Grillen der Pattys zu beachten gilt.Mit ‘Big Mac TV‘ sendet das Unternehmen von 9 bis 21 Uhr live und vor Ort aus einem seiner Restaurants. Zuschauer können sich die Sendung auf den McDonald’s eigenen sozialen Kanälen Facebook, Twitter und YouTube sowie über www.mcdonalds.de/mcdlive anschauen.Über Facebook werden User aufgerufen, selbst an verschiedenen Aktionen mitzuwirken, Fragen zu stellen und zu kommentieren. In mehr als 600 Restaurants wird das Live-Signal außerdem über den Instore-TV zur Verfügung gestellt. Mit ProSiebenSat.1 CORPORATE MEDIA/Redseven hat sich McDonald’s eine bekannte Produktionsfirma zur Umsetzung von ‘Big Mac TV‘ an Bord geholt.„Mit ‘Live@McDonald’s‘ bringen wir das Thema Transparenz und Qualität in einer einzigartigen Weise ganz nah an den Gast. Sowohl in unseren Restaurants als auch online – das hat sich vor uns noch keiner getraut“, sagt Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald’s Deutschland.21.09.2016, IR - Redaktion food-service

