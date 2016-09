Küchentechnik: Neuer Gasherd und Vertikalgrill von EKU

Der Gasherd „PowerBurner“ bietet gegenüber herkömmlichen Systemen eine höhere Leistung bei effizienter Energieausnutzung. Die verbesserten Brenner passen die Größe der Flamme den Pfannen und Töpfen an. Brenner, Brennerwanne und Schieberoste lassen sich mühelos entnehmen und reinigen. Das spart im täglichen Küchenstress viel Zeit. Darüber hinaus ist der Herd äußerst servicefreundlich, da die technischen Komponenten ohne Werkzeug zugänglich sind.Der EKU-Vertikalgrill erreicht durch seine Bauart einen höheren Durchsatz. Für die Gastronomen entfällt das Klammern des Grillguts, und freie Plätze können umgehend neu bestückt werden. Der Grill ist dem Leistungsbedarf entsprechend mit jeweils zwei, drei oder vier Grillreihen verfügbar und überzeugt durch seine einfache Handhabung.Neben diesen Neuheiten hat der Großküchenausstatter aus Limburg an der Lahn auch bewährte Geräte optimiert. Die Spülmaschinen-Serie ist mit neuen Dosierpumpen und CNS Spülarmträgern ausgestattet, was Zuverlässigkeit und Langlebigkeit nochmals erhöht.Michael Schärf, Geschäftsführer der EKU Grossküchentechnik GmbH, ist stolz auf die Innovationen und Weiterentwicklungen: „Gastronomen profitieren von unseren leistungsstarken und effizienten Lösungen, da wir die Praktikabilität bei unseren Entwicklungen an die oberste Stelle setzen.“EKU ist auf der „Alles für den Gast“ in Salzburg vom 5. bis 9. November in Halle 10 an Stand 0904 vertreten.Über EKU Grossküchentechnik GmbH:Die 1973 gegründete EKU Grossküchentechnik GmbH mit Hauptsitz in Limburg an der Lahn ist Produzent von Großküchengeräten und -möbeln. Das Unternehmen plant und stellt in zwei Limburger Werken unter anderem thermische Geräte von Imbiss- bis zur Großverpflegung in Elektro-, Induktion- und Gasvarianten sowie Geschirrspülmaschinen her. Zudem fertigt EKU individuelle Kochblöcke und Edelstahlmöbel in Sondermaßen. Alle Geräte sind TÜV/GS bzw. DVGW zertifiziert. EKU Grossküchentechnik erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von rund. 9,7 Mio. € und beschäftigt 80 Mitarbeiter.21.09.2016, DD - Redaktion food-service / gv-praxis