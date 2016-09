Paris: SIAL im Oktober mit 7.000 Ausstellern und Vielzahl an Events

Die weltweit führende Lebensmittel-Fachmesse findet im zweijährlichen Rhythmus statt und sah zuletzt über 155.000 Fachbesucher aus fast 200 Ländern. Auch dies Jahr wieder hat das Fachpublikum die Qual der Wahl unter zahlreichen Sonderschauen und begleitenden Events – hier eine Auswahl.La Cuisine: Koch-Demonstrationen, Auftritte von Sterneköchen und der Wettbewerb der 'Espoirs de la Gastronomie'. Das alles unter der Schirmherrschaft von Kochlegende Joel Robuchon.Inspire Drink: Der neueste Event der SIAL Paris für den Getränkesektor wurde in Zusammenarbeit mit Victor Delpierre konzipiert, dem Barista- und Cocktail-Weltmeister 2013. Auf dem Programm stehen vielfältige Animationen zum Bereich kalte und warme Getränke.In-Food-Centre: Im mit modernster Technik ausgestatteten neuen Bereich geht es um Vorträge, interaktive Diskussionsrunden, Produktdemonstrationen und mehr, ausgestrahlt via SIAL TV.World Tour: Mit Unterstützung von Experten von Nielsen und Euromonitor bieten 28 Fachjournalisten eine exklusive Einführung zu ihrem Herkunftsland, Vertriebs- und Konsumtrends sowie Kennziffern des Sektors.Look Deeper Into Latin America: 9 Länder der Region präsentieren 5 Tage lang ihre Kultur und ihre regionalen Produkte in einem eigenen Demonstrations- und Verkostungsbereich.Eins der Highlights im umfangreichen Vortragsprogramm dürfte die Round Table-Diskussion am 20. Oktober zur Frage sein, woraus die Lebensmittel von morgen bestehen werden.Zum dritten Mal haben Besucher und Aussteller jenseits der Messe Gelegenheit, am Programm SIAL OFF teilzunehmen: Ein Booklet versammelt ausgewählte, von Gault&Millau zusammengestellte kulinarische Adressen. Alle mitwirkenden Bars, Restaurants & Co. bieten im Rahmen des Programms spezielle Angebote.23.09.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

