McDonaldâ€™s: Steuernachzahlung von bis zu 500 Mio. US-$ droht

McDonald’s: Steuernachzahlung von bis zu 500 Mio. US-$ droht

McDonald’s antwortete der Financial Times, dass man die nötigen Steuern bezahlt und keine bevorzugte Behandlung erhalten habe. Von 2011 bis 2015 hätte der McDonalds-Konzern mehr als 2,5 Mrd. US-$ an körperschaftlichen Einkommensteuern in Europa gezahlt.Sollte McDonald’s die Steuern nachzahlen mĂĽssen, ist der US-Konzern kein Einzelfall: Fiat und Starbucks stehen mit Nachzahlungen von 20 bis 30 Mio. € in der Kreide, bei Apple beläuft sich die Forderung der EU-Kommission sogar auf 13 Mrd. € plus Zinsen. Der IT-Gigant hat allerdings schon angekĂĽndigt, die Nachforderung juristisch anzufechten.Â20.09.2016, IR - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 20.09.2016: