Essmannâ€™s Backstube: GroÃŸen Preis des Mittelstandes in NRW erhalten

Essmann’s Backstube: Großen Preis des Mittelstandes in NRW erhalten

„Der Preis ist eine große Ehre für uns“, freut sich Geschäftsführer und Inhaber Matthias Essmann. Die Stiftung zeichnet seit 1995 bundesweit herausragende mittelständische Unternehmen aus, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern sich auch durch einen engagierten Kundenservice, Innovationen, ein vorbildliches Betriebsklima und engagierte Mitarbeiterweiterbildung sowie soziales und gesellschaftliches Engagement auszeichnen.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und über 60 Filialen im Münsterland gehört die Essmann’s Backstube zu den großen Bäckereien in Deutschland.Essmann’s Backstube wird in der fünften Generation inhabergeführt und zeichnet sich u.a. durch innovative neue Produkte aus, setzt jedoch weiterhin auf die traditionelle Backkunst. Besonders die hausgemachten Natursauerteige und die extra langen Ruhe- und Reifezeiten für die in Altenberge hergestellten Brote und Brötchen sprechen dafür.Vorbildlich in der deutschen Bäckerlandschaft ist die Mitarbeiterentwicklung, unterstützt durch die hauseigene Akademie. Die Schulungsinhalte vermitteln umfassendes Hintergrundwissen über die Produkte, Verkaufsstrategien und Mitarbeiterführung. Nicht nur die Auszubildenden – zurzeit 34 an der Zahl – werden hier unterstützt, es gibt außerdem umfassende Programme für Quereinsteiger.„Der Preis belohnt unseren Fleiß der letzten Jahre, aber er ist natürlich auch Ansporn, weiter so gute Backqualität und Service zu liefern wie bisher und für unsere Kunden, Mitarbeiter und nicht zuletzt die Region da zu sein“, bekräftigt Essmann.26.09.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

