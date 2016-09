Alkoholfreie Getränke: Wachstumstreiber im ersten Halbjahr 2016

Im ersten Halbjahr 2016 sind die alkoholfreien Getränke (AFG) erneut Impulsgeber im deutschen Außer-Haus-Markt. Der Umsatz mit alkoholfreien Getränken steigt in der Altersklasse der 16-49 Jährigen um +4,1 %, die Menge entwickelt sich dazu mit +2,9 % auch positiv.

Somit entfällt ca. ein Viertel der Getränkeumsätze im Außer-Haus Markt auf die alkoholfreien Durstlöscher. Das stärkste Umsatzwachstum sehen wir bei den jungen Konsumenten von 16–29 Jahren, deren AFG Umsatz um +11,7 % zum Vorjahr ansteigt. Ein Treiber dieser Positiventwicklung ist die zunehmende Mobilität der jungen Generation, die dazu führt, dass man verstärkt auch tagsüber unterwegs seinen Durst stillt und Unterwegs-Angebote am Kiosk, in der Bäckerei/ Cafe oder im QSR an Bedeutung gewinnen. So werden insgesamt im 1. Halbjahr 2016, knapp 23 % aller außer Haus gekauften Alkoholfreien Getränke 'on-the-go' konsumiert.

Innerhalb der AFG-Segmente kommt das Wachstum aus dem Segment Wasser, aber auch FHG, Schorlen und restliche AFG Segmente bauen den Umsatzanteil zu Lasten der Süßgetränke aus. So entfällt im 1. Halbjahr 2016 schon 26,4% der OOH Menge und 23,7% des OOH Umsatzes auf das Segment Wasser.

Ein Indiz dafür, dass die Nachfrage für gesunde Getränke im Außer-Haus Markt weiter zunimmt.



Autor: Monika Buckl

Die Datenbasis ist das Online-Consumerpanel „GfK TrinkTrends“ der GfK Panel Services in Nürnberg.

Quelle:

Basis: 29,8 Mio. Privatpersonen in der Altersklasse 16-49 Jahre; Außer-Haus Konsum Getränke im Bereich Gastronomie und On-the-go (ohne Arbeitsplatz, Kantine, Schule).

26.09.2016

