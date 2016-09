Wiesn 2016: Ganz Bayern in einem Knödel

Der Name ist eine Hommage an die Herkunft von Andreas Geitl, TV-Koch und Küchenchef im Wiesnzelt Winzerer Fähndl. Dort wird er seinen Gästen diese Innovation als überraschende Beilage zu klassischen Fleischgerichten servieren. Mit dem Familienunternehmen Burgis hat er für die 60.000 Knödel, die erwartungsgemäß 2016 im Festzelt verzehrt werden, einen kompetenten Partner gefunden.Der Holledauer-Knödel wird aus regionalen Kartoffeln mit dem Gütesiegel „Geprüfte Qualität – Bayern“ hergestellt. „Wir wollten gemeinsam einen Knödel mit Raffinesse machen, der aber trotzdem mit den klassischen Wiesn-Schmankerln harmoniert. Tradition mit Pfiff, kann man dazu auch sagen. Die Füllung haben wir bewusst ein bisschen größer und aufwendiger gestaltet. Das Kraut agiert beim Holledauer-Knödel mehr als Gewürz. Es bringt Frische und Säure in den Knödel; es schmeckt spritzig, ohne zu dominant zu sein. Keine Wiesn ohne Brezn – auch diese bayerische Spezialität darf im Knödel nicht fehlen. Die Breznstücke bringen eine gewisse Knackigkeit mit hinein“, erklärt Andreas Geitl.Das Familienunternehmen Burgis aus Neumarkt in der Oberpfalz geht die Realisierung des Holledauer-Knödels mit viel Know-how und Leidenschaft an. Burgis ist seit einigen Jahren als Knödellieferant der Wiesn bekannt; die Knödel werden jedes Jahr ein wenig spezieller und immer auf die Wünsche des Wirtes abgestimmt. „Für uns und auch für unsere Kartoffelbauern ist es eine besondere Ehre, dass auf der Wiesn meist Burgis-Knödel gegessen werden. Mit dem bayerischen Qualitätssiegel passen sie auch perfekt dorthin. Wir sind qualitätsbesessen und immer für eine Innovation zu haben, genauso wie Andreas Geitl. Daher hat es mit der Zusammenarbeit gleich gepasst. Mögen die Knödel rollen“, ergänzt Timo Burger.19.09.2016, DD - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Produktnews Food vom 19.09.2016: