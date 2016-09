Österreich: Asiagourmet eröffnet am Wiener Hauptbahnhof

Im gewohnten Look – Holzoptik kombiniert mit knallgrünen Hinguckern – präsentiert sich die erste Österreich-Filiale am Wiener Hauptbahnhof. „Der Wiedererkennungswert von Optik und die über alle Standorte hinweg konstante Speisen-Qualität hat für uns höchste Priorität“, so Hendrix Yap, Business Development Manager bei Asiagourmet. Das bekannte Angebot offeriert die neue franchise-geführte Filiale auf 88 qm Flächen täglich von 9 bis 23 Uhr.Die Erwartungen an das Entwicklungspotenzial der Marke in Österreich sind hoch. „Asiatische Filialisten stecken hier noch in der Wachstumsphase und sind noch deutlich weniger verbreitet als in Deutschland“, so Yap. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach asiatischem Essens groß. Die Verhandlungen für weitere Standorte im Nachbarland seien bereits in Gange.„Aktuell stehen zudem weitere Eröffnungen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin auf der Agenda sowie Facelifts einiger bestehender Restaurants“, verrät Yap.Zum 1990 in Berlin gegründeten Unternehmen Asiagourmet zählen neben der gleichnamigen Kernmarke auch die Asia-Konzepte Sushi and more (5), Asia-Snack (3) Asiagofresh (2), 3CO (2), Aiso (1) und Thai-Nippon-Bar (1). Top-Seller der Leitmarke sind Bunbo (vietnamesisch), Padthai (thailändisch) und Spicy Udon Yaki (japanisch).19.09.2016, CHO - Redaktion food-service

