London: Chilli-Festival in Shoreditch

Some like it Hot! Das gilt in jedem Fall für das 'Festival of Heat', London's einzigem Chilli-Festival. Am 25. September 2016 findet dieser 'heiße' kulinarische Event bereits zum vierten Mal in Shoreditch (Red Market) statt. Im vergangenen Jahr haben rund 4.000 Besucher das Festival besucht und nutzten die Gelegenheit zur Verkostung der beliebtesten englischen Chilli-Saucen und anderer Produkte, die mit und aus der scharfen Frucht hergestellt werden, darunter auch Eis und Süßigkeiten. Für die Veranstalter geht das 'Festival of Heat' aber über das Kulinarische hinaus: "It is primarily a celebration of the way different cultures enjoy eating, growing and cooking with chilli. But it is also a celebration of something that brings people together, cuts across cultures and breaks down language barriers."

Die Besucher können außerdem an Workshops zum Kochen und Anbauen von Chilli teilnehmen. Begleitet wird das Festival von Live-Musik und anderen künstlerischen Darbietungen.

