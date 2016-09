Initiative Tierwohl: Tierschutzbund steigt aus

Die ITW wird von sechs Gesellschaftern der Erzeugerseite getragen: Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie, Deutscher Bauernverband, Deutscher Raiffeisenverband, Handelsvereinigung für Marktwirtschaft, Verband der Fleischwirtschaft und Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. Die Finanzierung der ITW erfolgt durch teilnehmende Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels.Der Tierschutzbund hatte unter anderem schärfere Kriterien bei den Grundanforderungen an die teilnehmenden Landwirte gefordert und kritisiert, dass die Bauern zur Aufnahme in die ITW aus einem "bunten Strauß an Einzelmaßnahmen" frei wählen könnten. Dies biete keine Perspektive für nachhaltigen Tierschutz.Beim jetzt beratenen künftigen Kriterienkatalog für die Schweineaufzucht geht es im Wesentlichen um einen Mix aus Grundanforderungen, verpflichtenden und optionalen Anforderungen. Verpflichtend sollen für alle teilnehmenden Tierhalter demnächst die Kriterien '10 % mehr Platz' und 'zusätzliches organisches Beschäftigungsmaterial' sein.Mit dem jetzigen Schritt macht der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, eine Ende August ausgesprochene Warnung wahr. "Die nun getroffenen Beschlüsse sind viel zu vage und für uns kein Fundament, auf dem ein Anspruch hin zu mehr Tierschutz basieren kann", so Schröder in der Mitteilung. "Unsere Hoffnung, durch die Mitarbeit etwas zu verändern, hat sich nicht erfüllt. Es bleibt nur der konsequente Schritt, die Mitarbeit im Beraterausschuss zu beenden."Nach Darstellung der ITW seien in den jüngst getroffenen Beschlüssen auch die Empfehlungen des Beraterausschusses aufgegriffen worden. "Wir haben die Vorstellungen des Deutschen Tierschutzbundes sehr ernst genommen und sie für die weitere Ausgestaltung berücksichtigt", kontert Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative Tierwohl.19.09.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis