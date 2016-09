Eilles Tee: Herbst- und Winterzeit ist Teezeit

Zur Auswahl stehen:

Speziell in der kälteren Jahreszeit bieten sich für Gastronomen interessante Möglichkeiten, auch die gelegentlichen Teetrinker verstärkt als Gäste zu gewinnen. Eilles Tee aus dem Hause J.J. Darboven gibt Tipps.Schwarz- und Grüntee oder Rooibos und Früchtemischungen eignen sich für die Zubereitung als Punsch in Kombination mit Rum, Whisky und Likör, sowie den J.ay J.ay‘s Siruparomen aus dem Hause J.J. Darboven.Im Eilles Tee Sortiment empfehlen sich für ein saisonales Angebot lose oder im Tea Diamond – loser Tee servierfertig verpackt im Pyramidenbeutel für eine Becherportion.Schwarztee Wintertraum Blatt, eine Blattmischung aus Ceylon und China Tee veredelt mit Mandel- und Apfelstücken, Nelken, Vanillestückchen, Zitrusschalen und Rosenblüten veredelt, sowie würzigen Aromaölen.Schwarztee Spicy Black Chai: Die gehaltvolle Schwarzteemischung, versetzt mit Kardamom, Nelken, Ingwer, Zimt, Pfeffer und Gewürzaroma. Mit Milch und etwas Zucker wird daraus ein angenehm scharfer, würziger und anregender Teegenuss. Empfehlung für eine alkoholische Variante: ein Schuss Whiskey und Milch-/Sahnehaube.Die würzige Rotbuschmischung Rooibos Winterpunsch mit Zimtstücken, Apfel, Kokoschips, Kardamom, Pfeffer, Mandelstücken und Winterpunscharoma. Diese Sorte lässt sich mit Orangenlikör, frischen Apfelstücken und Kardamom servieren.Eine Früchtetee-Mischung aus Hagebuttenschalen, Apfelstücken, Hibisusblüten, Rotbusch, Zimt-, Mandel-, Vanillestücken und feinstem Zimtaroma ist die Kreation Kaminfeuer. Diese kann auch mit einem Schuss Rum getrunken werden.Früchtemischung Vita Orange mit 7 Vitaminen besteht aus Hibiskusblüten, Apfel, Zimt Orangen- und Zitronenschalen, 7 Vitaminen und natürlichem Orangen-Aroma.Für Großbrühungen in 5 bis 50 l als Früchtepunsch, z.B. auf Weihnachtsmärkten, stehen auch Großkammerbeutel zur Verfügung.23.09.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

