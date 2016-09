Bocuse dâ€™Or: Aufgabenstellung fÃ¼r Lyon steht fest

Bocuse d’Or: Aufgabenstellung für Lyon steht fest

Das internationale Organisationskomitee hat entschieden, dass zum Jubiläum ein Gericht gekocht wird, das eine Hommage an die Anfänge des Wettbewerbs ist und zugleich den Kandidaten freien Lauf in Sachen Interpretation gibt.Gefeiert werden die Stadt Lyon und die Kochlegende Paul Bocuse, Visionär und Begründer des Wettbewerbs.Das genaue Thema für den Bocuse d’Or 2017 lautet ‘Bressehuhn und Schalentier‘. Das Thema verbindet Fleisch und Krustentiere in einer einzigartigen Art und Weise. Es ist außerdem universell, da Hühnchen, Flusskrebse, Hummer und Krabben in allen Kulturen vorkommen, die beim Bocuse d’Or vertreten sind.Am 24. und 25. Januar 2017 bereiten die Kandidaten das Gericht für 14 Personen zu, basierend auf den beiden Hauptzutaten plus drei Garnierungen.19.09.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

