Probat: Erneut Gastgeber der Deutschen Röstmeisterschaft

Auch 'Kaffee-Neulinge' sind willkommen

Vom 05.-07. Oktober trifft sich am Emmericher Hauptsitz der Probat-Gruppe Deutschlands Röster-Elite, um die Besten unter sich zu küren.Bereits 2015 war Probat Gastgeber des nationalen Events der Rösterbranche. „Die Voraussetzungen für das Sortieren, Rösten und anschließende Verkosten der Kaffees im Rahmen des Wettkampfes sind bei Probat optimal“, erklärt Patricia Nabitz vom Deutschen Chapter der SCAE.Jens Roelofs, Leiter Abteilung Ladenröster bei Probat, legt besonders viel Wert auf perfekte Rahmenbedingungen: „Neben der umfangreichen technischen Ausstattung hier vor Ort steht das Probat-Shopröster-Team den Teilnehmern der Deutschen Röstmeisterschaft an allen Wettkampftagen mit seiner Expertise beratend zur Seite. Somit schaffen wir auch 2016 wieder die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung.“Probat führt zudem durch ein informatives Rahmenprogramm. Hierzu sind die Teilnehmer der Meisterschaft, deren Begleitpersonen sowie – erstmalig in diesem Jahr – alle interessierten Kaffeeenthusiasten herzlich eingeladen.Nach Voranmeldung kann jeder an Werks- und Technikumsführungen sowie Verkostungen der Wettbewerbskaffees teilnehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die von den Wettbewerbsteilnehmern mitgebrachten eigenen Kaffees zu probieren, die im Anschluss an den Wettkampf am letzten Tag im Showroom präsentiert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

16.09.2016, IR - Redaktion food-service / gv-praxis