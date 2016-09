aveato Catering: Fingerfood-Platten servierfertig per Post

Die Postino Caterings werden regional gekocht, transportsicher und gekühlt verpackt und über nationale Partner auf direktem Wege den Kunden zugestellt. Kurze Lieferwege sorgen für Frische und Flexibilität. Die Sicherung des hohen Qualitätsstandards hat dabei oberste Priorität, versichert das Unternehmen. Man wende hierzu ein eigenes entwickeltes Vakuumierverfahren an, damit alle Produkte in maximaler Frische servierfertig beim Kunden ankommen. Das Verpackungsmaterial ist im jeweiligen städtischen Müllkonzept entsorgbar und zu größten Teil auch biologisch abbaubar.„Ob Gourmetfleisch oder die Zutaten für das Familienessen – die postalische Zustellung von Lebensmitteln aller Art ist bereits Alltag“ erklärt Alexander Schad Gründer und Vorstand von aveato. „Wir gehen neue Wege und erweitern das Segment der Lebensmittelzustellung um den Bereich Catering. Aveato Kunden können ab sofort in ganz Deutschland servierfertiges, zertifiziertes Premium Catering online bestellen und per Post liefern lassen – wir starten mit einer Auswahl von über 20 Fingerfood Platten und wollen das Sortiment in Zukunft weiter ausbauen.“Die Postino Caterings können am Vortag bis 14 Uhr online oder mit persönlicher Beratung telefonisch bestellt werden. Der Caterer bietet alle gängigen Zahlungsverfahren wie Kreditkarte, paypal und Sofortüberweisung an. Von Sylt bis Garmisch Patenkirchen können Firmen und Privatpersonen feines Fingerfood bereits ab 85 € bestellen. Die Zustellung des servierfertigen Caterings erfolgt am Folgetag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr. Zugestellt wird bundesweit ob ins Büro, auf die Messe oder an die Haustür. Aus Qualitätsgründen findet derzeit noch keine Zustellung an Sonntagen und Montagen statt.Das aktuelle Postino Catering Sortiment umfasst Canapés, California Rolls, Spießchen, Cocktailgebäck, Petits Fours, Muffins, Bagels, Focaccias und viele weitere Fingerfood-Spezialitäten. Das Sortiment ermöglicht es dem Kunden eine breite Anzahl von möglichen geschäftlichen oder privaten Veranstaltungen kulinarisch abzudecken.Aveato wurde 1999 in Berlin gegründet und liefert und produziert 100 % klimaneutral in Zusammenarbeit mit der Prima Klima weltweit e.V. und betreibt u.a. Küchen in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und München.16.09.2016, CHO - Redaktion food-service

