Hard Rock Cafe: Grüne Wochen ab 3. Oktober 2016

Anlässlich des sogenannten Vegetarian Awareness Month erweitern die Hard Rock Cafes in Europa und den USA ihre Karte um ein vielfältiges vegetarisches Angebot. Zusätzlich kann ein Großteil der vegetarischen Gerichte auch als vegane Variante bestellt werden. Die Leitlinie für das neue Angebot lautet: frisch & fleischlos und zugleich amerikanisch.Während des Aktionszeitraums stehen beispielsweise Blumenkohl Wings mit Blauschimmelkäse, Sellerie- und Karottensticks und Ratatouille Fladenbrot auf der Karte. Weitere Neuzugänge sind ein gegrillter Ratatouille Wrap, ein Salat aus Fenchel, roter Bete und Orangen sowie ein Quinoa-Rucola-Salat. Ein Blumenkohl Burger ergänzt das klassische Burger-Portfolio der Hard Rock Cafes.„Die Nachfrage nach Möglichkeiten, vegetarisch essen zu gehen, wächst stetig an, da Gäste mehr Abwechslung suchen. Aus diesem Grund haben wir ein neues, fleischloses Angebot kreiert, das über das Gewohnte hinausgeht“ sagte Alex Merchan, Senior Director of Marketing for Hard Rock International. „Ob es einer unserer neuen vegetarischen Salate ist oder mein persönlicher Favorit, der Blumenkohl Burger – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.“Neben den neuen vegetarischen Gerichten bieten die Hard Rock Cafes auch zwei Cocktails an, die den Genuss der fleischlosen Speisen perfekt abrunden sollen: Very Veggie ´Tini (Frische Gurke, rote Zwiebeln, Minze und Limettensaft gemixt mit griechischem Joghurt und Tito´s Handmade Vodka) und Wascally Wabbit (ein alkoholfreier Mix aus Karotten-, Apfel- und Orangensaft, mit Ingwer und Mandelsirup, garniert mit einem Minzzweig).Mit dem Vegetarian Awareness Month soll auf den Vegetarismus und die Vorzüge einer fleischlosen Ernährung aufmerksam gemacht werden. Die Internationale Vegetarier-Union ermutigt Menschen weltweit, sich der vegetarischen Lebensweise anzunehmen. Was mit dem weltweiten Vegetariertag begann, entwickelte sich zu einem Monat ganz im Zeichen des Vegetarismus und beinhaltet informative Veranstaltungen und Festlichkeiten.Mit Niederlassungen in 71 Ländern, darunter 168 Cafes, 23 Hotels und 11 Casinos ist Hard Rock weltweit vertreten. Angefangen mit einer Eric Clapton Gitarre, besitzt Hard Rock heute eine der bedeutendsten Sammlungen von Musik Memorabilia weltweit, ausgestellt in sämtlichen Cafes rund um den Globus. Hard Rock ist darüber hinaus bekannt für seine Merchandise-Kollektion und die Hard Rock Live-Arenen.28.09.2016, CHO - Redaktion food-service

