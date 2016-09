Gastgewerbeumsatz: Juli 2016 real um 1,1 % unter Vorjahresmonat

Dabei fiel der Umsatz in der Gastronomie im Juli 2016 real um 1,6 % und stieg nominal um 0,7 % gegenüber dem Juli 2015. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Caterer real um 3,1 % und nominal um 1,7 % unter dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats. Die Beherbergungsunternehmen erzielten real 0,3 % niedrigere und nominal 1,7 % höhere Umsätze als im Juli des Vorjahres.Von Januar bis Juli 2016 setzte das deutsche Gastgewerbe real 1,0 % und nominal 3,0 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) fiel der Umsatz im Juli 2016 im Vergleich zum Juni 2016 real um 1,2 % und nominal um 0,9 %.Die Erhebung erfasst Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Umsatz von mindestens 150.000 Euro pro Jahr. Destatis berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen und aktualisiert deshalb laufend die ersten nachgewiesenen Ergebnisse.Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.16.09.2016, CHO - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Branchennews vom 16.09.2016: