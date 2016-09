Gastro Gründerpreis 2016: Preisverleihung auf der Berlin Food Week

Vom Shootingstar zum Dauerbrenner

Spannend wird es auch dieses Mal, denn die Bewerber beweisen ein Höchstmaß an Kreativität und Handwerk: Vom Gin-Tasting-Dampfer über Ice-Cream-Roll-Foodtrucks ließen die Bewerber keine innovative Idee aus.Ein Blick in die zahlreichen Bewerbervideos auf dem YouTube-Kanal des Gastro-Gründerpreises verrät: Viele Neugründer sehnen sich nach mehr Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Auch der richtige Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten beschäftigt die Newcomerszene.Aber was zeichnet ein Gewinnerkonzept aus? “Es ist wichtig, dass die Idee fokussiert ist und man sich nicht verzettelt”, erklärt Jurorin Cynthia Barcomi. “Gleichzeitig muss man zeigen, dass man flexibel ist. Nur so können Gastronomen sich durchsetzen und auf dem Markt behaupten.”Zum ersten Mal veranstaltet der Gastro-Gründerpreis vor der Preisverleihung eine Paneldiskussion. Etablierte Gastronomiegrößen verraten Teilnehmern und geladenen Gästen ihre Geheimrezepte für den langjährigen Gastronomieerfolg. Mit dabei sind die Journalistin und The-Taste-Gewinnerin Felicitas Then, der TV- und Sterne-Koch Kolja Kleeberg und die 'Queen of Baking' Cynthia Barcomi. Für die kulinarische Versorgung sorgen die Gastro-Gründerpreis-Gewinner der letzten Jahre.Die fünf Gewinner erhalten ein Komplettpaket im Wert von je über 10.000 Euro, zum Beispiel:• 5.000 Euro Startkapital• Unterstützung durch eigenen Mentor aus dem Kreis der Jury• eintägige Gründungsberatung durch die ETL ADHOGA• 1.000 Euro Gutschein für ein Melitta-Kaffeesystem• Barista-Kompakt-Kurs der Berlin School of Coffee• iPad-Kassensystem von orderbird inklusive iPad Air und JahreslizenzDer Gastro-Gründerpreis prämiert seit 2014 die besten Gründungskonzepte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gründungsinitiative ist initiiert vom Kassensystemanbieter orderbird.21.09.2016, BS - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 21.09.2016: