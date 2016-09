Berlin: Grundstein für Schultheiss Quartier gelegt

Auf über 30.000 qm Retailfläche soll der Besucher ein gemischtes Portfolio aus Gastronomie (14 Player), Mode und Handel vorfinden – insgesamt 150 Shops, zuzüglich Büros, Wohnen und Hotel. Historische Standort-Atmosphäre trifft modernes Einkaufs- und Gastro-Erlebnis.Zur ‘Gastronomie-Konzeption‘ des Schultheiss Quartiers teilt die betreibende HGHI Holding – mit internationalen Erfahrungen im Segment Shopping Center – bisher so viel mit: Im 1. OG der Einkaufs- & Erlebniswelt entsteht ein Food Court mit zehn Konzepten auf über 800 qm. Diese Flächen seien bereits alle vermietet. Der Mietermix besteht aus lokalen Anbietern: von italienisch über asiatisch bis orientalisch - das Portfolio präsentiert sich vielfältig und abwechslungsreich.Neben den Anbietern des Food Courts wird die ‘Berliner Kaffeerösterei‘, eine der besten Kaffeeröstereien Deutschlands, mit rund 2.000 qm im Erdgeschoss und in der ersten Etage des Schultheiss Quartiers vertreten sein. Sie soll den bestehenden Mietermix mit einem Konzept aus Kaffeeröstung, Chocolaterie und Patisserie bereichern, so die Planung.Zusätzlich werden sich der Feinkost-Filialist Lindner sowie zwei Bäckereien im Erdgeschoss präsentieren und den gastronomischen Mietermix komplettieren. Darüber hinaus steht im Außenbereich eine Fläche von rund 500 qm für gastronomische Nutzung zur Verfügung. Weitere Handelsmieter des zu 80 % vermieteten Komplexes sind u.a. bekannte Marken wie: Kaufland, dm, Douglas etc.►Realisierungsfenster 2015-2018►Eröffnung: 2018►ca. 150 Shops►71.706 qm Bruttogeschossfläche►ca. 30.000 qm Retailfläche►ca. 6.000 qm Bürofläche►ca. 250 Hotelzimmer►ca. 400 Stellplätze►Investitionsvolumen ca. 250 Mio. €Berlin ist mit mehr als 3,5 Mio. Einwohnern die größte Stadt Deutschlands. Im Bezirk Mitte der Bundeshauptstadt leben rund 330.000 Einwohner, er stellt wesentliche City-Standorte.Die Altersstruktur Moabits, das sich mehr und mehr vom ehemaligen Arbeiterkiez zum angesagten Wohnbezirk entwickelt, weist einen überproportionalen Anteil an unter 30-jährigen, sowie einen geringen Seniorenanteil auf. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt in Moabit bei 1,7 Personen pro Haushalt.Direkt neben Moabit befindet sich der Bezirk Charlottenburg, gegenüber das Regierungsviertel und der Hauptbahnhof. In der Summe ein vielversprechendes Einzugsgebiet für das neue Schultheiss Quartier.21.09.2016, JPW - Redaktion food-service