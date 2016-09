bindi: Desserts und Patisserie für die Weihnachtszeit

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft führt bindi ein neues Dessert ein. Der Coppa Crema Amarena ist ab Oktober im Sortiment und bringt echtes italienisches Flair auf den Tisch. Kaum eine andere Frucht ist so typisch italienisch wie die Amarenakirsche. Die fruchtige Kreation aus Vanillecreme mit Schokoladenstückchen auf kräftig-schokoladigem Biskuitboden, bedeckt mit Amarenasauce und Sauerkirschen, wird im wiederverwendbaren Glas serviert. Mit nur 110 g pro Portion eine optimale Dessertgröße bei maximalem Genuss.Außerdem überrascht bindi Deutschland zur diesjährigen Weihnachtszeit mit einer weiteren Variante besonders kleiner, feiner Spezialitäten: den Petits Fours Deluxe. Diese wurden als Pendant zu den bereits im Sortiment befindlichen Petits Fours von dem erfolgreichen spanischen Patissier Jordi Puigvert kreiert. Die trendgerechten, süßen Häppchen erinnern an kleine Kuchen- und Tortenstückchen und bieten mit den zehn detailverliebten Sorten im gemischten Karton von Kaffee-Nuss über Erdbeer-Käse und Weiße Schoko-Zitrone bis hin zu Mango-Kokos oder Zimt-Brandteig für jeden Gaumen die passende Leckerei. Mit einer kurzen Auftauzeit von ca. 30 Minuten sind die individuell portionierbaren und kalkulationssicheren Premium-Fingerfood-Spezialitäten für vielfältige Verzehranlässe geeignet.Seit 1996 ist bindi Deutschland Partner der Gastronomie, Hotellerie, von Cateringbetrieben, Pizzerien und Bistros, wenn es um original italienische TK-Convenience-Produkte in Premiumqualität geht. Das Sortiment umfasst sowohl Kuchen-, Torten-, Dessert- und Eis-Spezialitäten als auch herzhafte Snacks, Pasta und Pizza unter den Marken bindi – Fantasia nel Dessert, buoni e pronti und Antica Pizzeria.Durch den besonders hohen Convenience-Grad sind die Produkte perfekt vorbereitet und teilweise bereits servierfertig ausgarniert. So können die italienischen Köstlichkeiten mit nur wenigen Handgriffen auch von ungelerntem Personal sicher serviert werden. Das tiefgefrorene Sortiment ist größtenteils einzeln entnehmbar und bietet so zusätzlich Kalkulationssicherheit im Küchenalltag. Die Produkte sind bundesweit über den Fachgroßhandel sowie C+C erhältlich.16.09.2016, CHO - Redaktion food-service / gv-praxis