Europa-Park: Erneut als bester Freizeitpark weltweit ausgezeichnet

Das Ruster Familienunternehmen konnte sich damit zum dritten Mal in Folge gegen die globale Konkurrenz durchsetzen. Der Europa-Park ist laut den Initiatoren der Auszeichnung bislang der einzige Park in Europa, der diesen Preis erhalten hat.Michael Mack, Geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks und Geschäftsführer von Mack Media, sagte bei der Preisverleihung: "Wir – und damit spreche ich stellvertretend für meine Familie sowie die 3.600 Mitarbeiter des Europa-Parks – sind unendlich stolz auf diese Auszeichnung." Die fachliche Anerkennung der Experten-Jury bestätige einerseits die Arbeit und sei andererseits Motivation, den Besuchern weiter das Beste zu bieten, so Mack weiter.Mit dem im Juli eröffneten neuen Themenbereich Irland spielen die Initiatoren erneut souverän auf der einfühlsam inszenierten Erlebnis-Klaviatur für Groß und Klein – ob Traktorfahrten, Schäfchenachterbahn, Sandkasten mit Drachenrutschen oder Beachbereich für die Eltern. On top auf dem Areal von 10.000 qm: ein familiengerechtes gastronomisches Angebot.Das O' Mackay's Café and Pub mit insgesamt 200 Plätzen auf zwei Stockwerken und zwei Terrassen bietet neben Sandwiches, Salaten, Angus-Burgern und Pies auch ein speziell auf Kinder zugeschnittenes Angebot.Zu den jüngsten gastronomischen Neuheiten im Europa-Park zählt außerdem unter anderem das Restaurant Spices im Dschungelland. Neu ist auch die Europa-Park-App. Im Entstehen begriffen: die EP-Arena für Großveranstaltungen, ein Wasserpark mit Hotel und ein neues Logistikzentrum.Zur langen Liste der Auszeichnungen gesellte sich in der Saison 2016 der renommierte Deutsche Gründerpreis, verliehen an Gründer und Inhaber Roland Mack Anfang Juli für sein Lebenswerk. Darüber hinaus wurde der Europa-Park von der weltweit größten Reise-Webseite, Trip-Advisor, zum beliebtesten Freizeitpark in Deutschland und Europa gekürt.15.09.2016, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

