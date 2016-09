TST Personalservices: Weichen neu gestellt

TST Personalservices stellt die Weichen für die Zukunft. Zum 15. September 2016 steigt mit Konstantin Brovot ein absoluter Branchenprofi in das Unternehmen ein. Brovot war bis Ende 2015 als Geschäftsführer bei der Bilfinger ProfiMiet GmbH tätig. Er gilt als Erfinder des Non-Food-Catering und hat ProfiMiet zu Europas Marktführer in diesem Segment gemacht, ehe das Unternehmen Ende 2012 mit Bilfinger fusionierte.„Die Übergangsphase nach der Übernahme durch Bilfinger war der Abschluss eines ersten Lebenswerkes. Nach 28 Jahren, in denen ich diese Firma vom kleinen Geschirrverleih zu Europas Nummer Eins im Non-Food-Catering aufgebaut habe, freue ich mich nun auf eine neue Herausforderung bei einem Top-Unternehmen. Ich sehe hier ein riesiges Potential und möchte mein Know-How einbringen und neues Business erschließen,“ so Konstantin Brovot. Er steigt zudem als gleichberechtigter Gesellschafter ein. www.tst-personalservices.com 14.09.2016, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis

