Autogrill: Einführung von Mobile Payment in Kooperation mit PayPal

Im Rahmen der Partnerschaft sollen schrittweise alle in Eigenregie geführten Points of Sale der Gruppe an das neue 'Mobile Proximity Payment' System angeschlossen werden. Damit wird Autogrill-Kunden die Möglichkeit eröffnet, mittels Smartphone – gleich welcher Marke - und der speziell entwickelten, mit der PayPal-Plattform und allen wichtigen Kreditkarten vernetzten App schnell und einfach bargeldlose Zahlungen zu tätigen."The agreement with PayPal strengthens Autogrill’s leadership in the Food & Beverage sector on the technological front too. With this new system, in fact, we can respond rapidly to the needs and style of travelling of modern consumers,” erklärt Alessandro Preda, CEO Autogrill Europe.Der neue Service ergänzt weitere, bereits bei Autogrill etablierte technologische Dienstleistungen wie e-invoicing, self ticketing und customer loyalty-Systeme. Außerdem ist an Service-Stationen entlang Italiens Autobahnen seit kurzem freies W-LAN verfügbar.Das Unternehmen arbeite weiterhin an innovativen digitalen Lösungen für seine Kunden – zugunsten von mehr Komfort, weniger Zeitaufwand und eines geringeren ökologischen Fußabdrucks, so die Ansage aus Mailand.Für PayPal betont Angelo Meregalli, General Manager Italia: “Collaboration with Autogrill is an extraordinary opportunity for PayPal to immediately put into practice the idea of New Money we aired in our recent advertising campaign.”Autogrill ist mit rd. 4.200 Verkaufsstellen an ca. 1.000 Standorten in 31 Ländern weltweit vertreten. Hauptaktionsfeld sind Konzessionen an Verkehrsstandorten, daneben ist das Unternehmen in Shopping Centern, in Messegebäuden und ausgewählten Kulturstätten präsent. Das Portfolio umfasst mehr als 300 internationale und örtliche Marken, darunter sowohl eigene als auch Lizenzmarken.PayPal hat im Jahr 2015 weltweit 4,9 Mrd. Zahlvorgänge abgewickelt. Davon entfielen bereits 28 % auf mobile Geräte. Das 1998 gegründete Unternehmen verwaltet 188 Mio. aktive Kundenkonten und bietet seine Leistungen Verbrauchern in mehr als 200 Märkten weltweit an.14.09.2016, MW - Redaktion food-service

